El pesimista augurio del experto Juan José Badiola si no se toman "medidas drásticas"

Juan José Badiola, ​director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza, ha estado este miércoles en Más Vale Tarde para hablar de la actualidad del coronavirus en España.

El experto ha lanzado una seria advertencia y ha explicado que las autoridades deben tomar “medidas drásticas” porque sino “la epidemia seguiría su camino”. Badiola ha afirmado que es importante aplicar estas medidas de forma inmediata “porque nos encaminamos a fechas en las que la temperatura va a bajar y eso va a facilitar sin duda los contagios”.

Mamen Mendizábal ha querido saber si “la bronca política alimenta el virus”. Y el experto no ha podido ser más tajante: “Sí, en Aragón no hubo bronca política. De eso sí que podemos presumir. Hubo un acuerdo, más o menos generalizado, nadie se opuso a las medidas. Las medidas estaban más o menos consensuadas entre Zaragoza, que es la ciudad más grande, y el Gobierno de Aragón y en ese aspecto yo creo que la bronca política no viene bien para el control de la epidemia”.

Badiola ha celebrado que, por fin, vaya a haber un documento de consenso con unas normas aplicables a todas las comunidades autónomas: “Se echaba en falta. Todos los expertos coincidimos en que tiene que haber unos datos objetivos para todos”.

El experto ha asegurado que no es normal que cada Comunidad haga la guerra por su cuenta “porque con eso no vamos a doblegar la epidemia”: “En una comunidad puede ir bien y en otra va a ir mal. Esa que va bien será afectada en algún momento por la que va mal”.