El augurio fallido de Aznar en 2017: le dijo a Bertín Osborne lo que pasaría si Pablo Iglesias llegaba al Gobierno

Era abril del 2017 y Telecinco emitía el programa de Bertín Osborne Mi casa es la tuya dedicado al expresidente del Gobierno José María Aznar.

Durante las más de dos horas de conversación, el exdirigente ‘popular’ y el cantante conversaron de multitud de temas, entre ellos, la situación en la que se encuentra Venezuela.

Osborne también se interesó por la opinión que tenía tanto de Albert Rivera, por entonces líder de Ciudadanos, y de Pablo Iglesias, el actual vicepresidente del Gobierno. Para responder a este último, Aznar hizo el siguiente vaticinio.

“Conozco por fuera al señor Pablo Iglesias y no me gustan ni sus ideas ni cómo las expresa. Es decir, intentar convertir a España en Venezuela me parece un disparate y voy a decir una cosa bien clara: si este señor en algún momento tuviera responsabilidades de gobierno tú y yo estaríamos como Leopoldo López está hoy en Venezuela. Espero que los españoles se den cuenta que esos principios de populismo y radicalismo no nos conducen a ningún sitio”, afirmó.