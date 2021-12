El “autocuidado” impera en la sexta ola, pero su efectividad está en entredicho

A. Perez Meca/Europa Press via Getty Images

Estas personas “no necesitarán realizar una cuarentena domiciliaria de 10 días”, pero se les recomendará que limiten sus actividades a las esenciales, reduzcan todo lo posible sus interacciones sociales, sigan escrupulosamente las medidas de prevención como el uso de mascarillas y realicen una vigilancia estrecha ante la posible aparición de síntomas compatibles durante los 10 días después del último contacto con un caso confirmado, señala la nota de la Comisión. Dicho de otra manera: si puedes (y quieres), aíslate; si no, no. Y algo así es lo que la gente ya lleva haciendo unos días, en un momento en el que la cifra de positivos marca récords cada día .

En realidad, horas antes su Consejería de Sanidad ya había marcado la ruta con un cambio de protocolo que establecía que las personas que dieran positivo en una prueba de antígenos de farmacia debían aislarse sin solicitar una PCR para confirmarlo , y no llamar a su centro de salud a menos que tuvieran fiebre por encima de 38 grados para no colapsar ( aún más ) la atención primaria.

Cataluña es la más estricta , con toques de queda desde la 1 de la madrugada, cierre de ocio nocturno y limitación de reuniones; Murcia ha ordenado el cierre de toda actividad no esencial a partir de la 1 de la madrugada ; Canarias ha reducido los horarios de la hostelería según la situación de cada isla y Cantabria ha optado por el cierre de discotecas, pero a partir del próximo martes y en los municipios con mayor incidencia.

Salvador Macip, que pensaba pasar todas las navidades en familia en su Cataluña natal, decidió cambiar de plan in extremis y volver a Reino Unido, donde trabaja como investigador, antes de la Nochebuena. “La situación es aún peor de lo que parecía, así que mejor no jugársela”, reconoce.

“España ahora mismo está en una subida espectacular de casos, y esto va a ir a peor”, advierte Macip, para quien el “problema” de esta nueva variante es que produce un porcentaje importante de infecciones en personas previamente consideradas inmunes , aunque con casos mayormente leves. “A menos que tengas la tercera dosis, no estás bien protegido”, señala. “Lo bueno es que las vacunas están evitando males mayores”, añade el experto. “La reducción de muertes y hospitalizaciones es evidente. Incluso con ómicron”, recalca.

Macip, doctor en Medicina y autor de Lecciones de una pandemia, explica cómo ómicron –“una variable que no controlábamos”– ha desbaratado sus planes en cuestión de días. Hace un par de semanas, Macip pensaba que “con un poco de cuidado podríamos tener unas navidades mucho más tranquilas que el año pasado”. Ahora, su percepción ha cambiado.

Macip apuesta por “una Navidad de mínimos”; “y ya probaremos el año que viene”, añade. “Hay que pensar que el sistema se satura muy rápidamente, y en atención primaria estamos ya al límite”, advierte. “Cuando se satura la primaria, el colapso llega luego los hospitales, y la gente acaba muriendo por otras cosas, porque hay enfermedades que se te escapan, que no se pueden atender bien”, alerta Macip. “Vale la pena hacer el sacrificio ahora para salvar vidas. No sólo las de la covid”, pide el experto. Es el mismo consejo que dio la Organización Mundial de la Salud hace unos días .

Aun sabiendo lo impopular de su esta opinión, Salvador Macip afirma: “Soy partidario de cancelar la navidad, directamente”. “Hace dos semanas no lo veía así y creía que con un poco de prudencia lo tendríamos controlado, pero la irrupción de ómicron con esta fuerza cambia el panorama”, apunta. “Ya lo hemos visto antes en la pandemia: hay que ser flexibles y ágiles, tener la capacidad de cambiar rápido de estrategia si las cosas cambian”, sostiene.

La realidad es que no hubo acuerdo entre las autonomías para aplicar restricciones en esta sexta ola. “Así que en navidades nos la vamos a jugar”, resume Manuel Franco. “Luego apelan a la responsabilidad individual, pero no se puede pedir eso con todo el ocio, el consumo y la hostelería abiertos”, critica.

Sus augurios a la vuelta de las navidades tampoco son esperanzadores. “Esto no va a haber quien lo pare hasta finales de enero”, advierte el epidemiólogo, que echa en falta un ‘ semáforo covid ’ vinculante para que las comunidades tomen medidas según sus indicadores sanitarios y epidemiológicos.

“Hay que reforzar la unión entre Atención Primaria y Salud Pública, poner dinero en rastreadores y en personal de Atención Primaria que pueda atender a los enfermos, covid y no covid, y que pueda hacer el seguimiento de las personas que se están contagiando”, receta Manuel Franco.

El epidemiólogo lamenta además la “situación de desamparo” que viven estos días las personas contagiadas que no sólo no se reunirán en familia, sino que tampoco pueden acudir a su médico por la “terrible presión” que soporta la Atención Primaria.

Con todo, el epidemiólogo llama a no desanimarse, pues pese a los récords de contagios, las cifras de hospitalizaciones y muertes demuestran que “la vacunación funciona”, que “lo hemos hecho bien”, y que “hay que seguir vacunando, con terceras dosis y a los niños”, aunque sin olvidar que “la vacuna no es la única herramienta que tenemos”, señala Franco. Según los últimos datos de Sanidad, en personas de 60 a 79 años el riesgo de hospitalización es 15,4 veces menor si están vacunadas, y su riesgo de fallecimiento es 18 veces menor respecto a los no vacunados.