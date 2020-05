El aventurero que quiso ser 'cosplayer'

Hace mucho tiempo, en una galaxia (Internet) muy, muy lenta, vi un vídeo donde el aventurero y desarrollador de videojuegos Matt Harding bailaba por los rincones más insólitos del planeta. Casi una década después, los youtubers invadían el mundo y la cultura friki mutaba y se diseminaba de formas que sorprendían a un antiguo rolero como yo.

Un compañero de trabajo, Ciaran Marry [podéis llamarlo “Kiron”], resultó ser uno de esos aventureros frikis que empezaron a experimentar con la cultura audiovisual de un modo amateur. Ciaran ha publicado vídeos tan curiosos como el de un selfi al día durante un año, una tarea titánica (por no decir un pain in the ass) que mantuvo durante un lustro. No se quedó ahí: ha perpetrado otras locuras, como hacer cosplay de Star Wars, y no he podido evitar entrevistarle para que muestre el camino del cosplayer a sus padawan.

ANDRÉS LOMEÑA: En tu canal Adventurama escribes que hay que viajar más y hacer más. ¿Qué mueve a una persona que pasó su niñez en Ballyragget quedarse a vivir en el sur de España y convertir el cosplay y Youtube en una droga más que en un simple hobby?

CIARAN MARRY: Venir fue por diferentes circunstancias de la vida, pero lo de vivir más quizás sea producto de una beca Erasmus (Orgasmus) que me hizo ver el mundo real como un abanico de posibilidades enorme. Lo de crear supongo que viene de algo más profundo, del deseo de moldear un poco ese mundo. Los que nos consideramos creativos no es porque nos guste crear, sino porque lo necesitamos, aun a expensas de las horas de sueño, que es cuando las musas de la inventiva suelen querer visitarme.

Ya en mi adolescencia soñé con recrear esas experiencias vividas en el cine, sobre todo cuando veía los primeros making of y lo que parecía una fantasía intangible era en realidad producto de la imaginación de alguien y el esfuerzo de un grupo de profesionales para plasmar esa ilusión en una pantalla. Ese dominio lo tenían antes las productoras y ahora se ha democratizado la cadena de producción hasta el punto de que cualquier adolescente con un móvil puede crear su propio estudio de televisión o de cine. Warhol nos prometió quince minutos de fama, pero no creo que sospechara que pudiéramos ser los semidueños de esos canales (mientras el algoritmo de YouTube lo permita).

A.L.: Publicas vídeos con impresiones de películas y también grabas tus propias reacciones. Me parece que asumes el papel de prosumidor, un punto intermedio entre el crítico de cine y el fandom. ¿Qué feedback te dan tus seguidores y cuál es el perfil del usuario de tus vídeos?

C.M.: No me gusta ser el centro de atención de mis vídeos; prefiero que lo sea el contenido (y quizás la forma), pero la gente necesita una persona o un personaje a través del cual pueda acceder a ciertos contenidos, lo que hace que me ponga a veces delante de la cámara. Más que crear, me gusta haber creado, y para ello no me queda otra que ponerle cara a mis ideas. No creo tener un criterio de crítica especialmente válida para juzgar el contenido audiovisual de otros, pero sí puedo compartir mis impresiones espontáneas y sentidas de las cosas que me tocan más.

Mi vida con Star Wars empezó en los ochenta, cuando vi una sesión continua de La guerra de las galaxias y El imperio contraataca, y hasta ese momento solo había visto tres monjas y cuatro vacas, y de aquello pasé a ver una nave kilométrica pasando por encima de la cámara y mi vida cambió. Pasé de estar en un pueblo a estar en una galaxia, un universo.

En cuanto a mis fans, curiosamente la mayoría son de Sudamérica y no sabría decirte bien por qué. Quizás haya un sector del fandom que no está siendo atendido en castellano como se merece. Es paradójico que sea un irlandés quien lo haga. Me comentan que aprecian la calidad de mi producción y cómo les ha inspirado a ellos a crear. Es una alegría tener un canal sin hate mail y casi solo leer mensajes de agradecimiento. ¡Ahora yo soy el maestro y tengo mis propios padawan!