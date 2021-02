El aviso de de Fernando Simón sobre las mascarillas FFP2

El director del CCAES ha asegurado que, por primera vez, hay una incidencia menor en los mayores de 65 años en residencias comparado con aquellos que no están en residencias: “Esto no se había observado desde el inicio de la pandemia”.

El experto ha ido un paso más allá y ha explicado cuál es el problema de hacer obligatorias las mascarillas FFP2: “Quiere decir ¿para quién y para proteger a quién? La FFP2 protege fundamentalmente a quien la lleva. Le protege un poquito más que las otras. No hay una diferencia radical”.

El epidemiólogo ha asegurado que si una quirúrgica tiene una capacidad de filtrado entorno a un 90%, la FFP2 puede tener entorno al 95%: “No es ni riesgo cero ni es una diferencia radical de protección de una frente la otra. La FFP2 protege al que la lleva, si lo que queremos es proteger a los otros tiene mayor capacidad de filtrado hacia fuera la quirúrgica”.

Como ya ha dicho en más de una ocasión, Simón ha afirmado que lo que se busca es crear “un efecto sinérgico”, es decir, “el efecto de que uno lleve mascarilla y otro también la lleve reduzca el riesgo para ambos” y eso se consigue con un cubrebocas que tenga una capacidad de filtrado suficiente.

“Las higiénicas que están autorizadas o que cumplen las normas que están aprobadas en España tienen una capacidad de filtrado suficiente para garantizar una protección muy muy alta, siempre y cuando, como es obligatorio, se lleve en los lugares donde se debe de llevar”, ha comentado el epidemiólogo.

Simón no es el único que ha hablado de las FFP2. José Luis Jiménez, profesor de la universidad de Colorado (Estados Unidos) y uno de los grandes expertos mundiales en la transmisión por aerosoles, explicó en Twitter hace unos días que este tipo de mascarillas tienen “un problema de diseño” y que si no se coloca de la forma adecuada llevar una FFP2 no sirve para nada.

Jiménez aseguró que si hay huecos entre la cara y la mascarilla, al aire le es muy fácil entrar por ahí y explicó que el material se escoge para filtrar bien, pero se le pide a ese mismo material que ajuste bien y eso es difícil.