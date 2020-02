El aviso de la Guardia Civil sobre los billetes de 50 euros que debes tener en cuenta

Aunque tradicionalmente los billetes que más se falsifican con los de 50 y 20 euros, en octubre la Policía alertó de la proliferación también de los de 5 y 10 euros que se fabrican en principio para películas o anuncios publicitarios pero que están afectando a comercios y consumidores.

En ese caso los billetes falsos eran fáciles de detectar, ya que en uno de los laterales de los billetes, en letra pequeña, aparecía una frase en inglés (This is no legal tender, its used for motion props) que ya indicaba que no son de curso legal.