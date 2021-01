El aviso de Monedero a Podemos si no quiere fracasar

Pablo Blazquez Dominguez via Getty Images

Pablo Blazquez Dominguez via Getty Images Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero se abrazan durante un mitin, en junio de 2016, en Madrid.

Juan Carlos Monedero, profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid y miembro fundador de Podemos, ha pasado revista esta mañana a la actuación que su partido, junto a IU y en alianza con el PSOE, está haciendo en el Gobierno de España desde hace un año. Su balance: que siempre se puede hacer más. Y su aviso: cuidado con parecerse a las viejas fuerzas.

En una entrevista concedida a La Hora de la 1, Monedero afirma sobre la tarea en La Moncloa: “Se sabía que se iba a cambiar poco, se sabía que iba a costar, pero está costando demasiado y eso genera... cierto enfado”. Ante la pregunta de Mónica López de si hay arrepentimiento, responde que no, pero reitera que “sí hay enfado”. “A veces uno tiene la sensación de que el PSOE está jugando ese ajedrez sin reglas, donde de repente dice: “bueno, como ya se han aprobado los presupuestos, vamos a contentar a la parte más neoliberal del Partido Socialista, o a los barones (...) o al Partido Socialista que querría gobernar con el PP. Y entonces cuesta Dios y ayuda y eso genera mucho enfado”, explica.

Monedero demuestra ese desencanto añadiendo intensidad a sus palabras: ”¿Por qué demonios no hacemos los cambios necesarios para que llegue el ingreso mínimo vital a todas las familias a las que no llegan? ¿Por qué cuesta tanto reformar, la reforma laboral que hizo el PP? ¿Por qué sigue habiendo uno de cada dos jóvenes en el paro? ¿Por qué de repente te quieren colocar de rondón el cómputo de las pensiones a 35 años y hay que hacer un escándalo cuando estaba en el pacto de Gobierno que eso no se tenía que hacer?”, dice.