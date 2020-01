El AVLO de Renfe cobra hasta 30 euros por subir una segunda maleta y 8 euros por elegir plaza

Renfe cobrará un suplemento de entre 10 y 30 euros adicional al precio del billete del AVLO, el AVE low cost que pone en servicio entre Madrid y Barcelona el 6 de abril, en caso de subir al tren una segunda maleta, y uno de 8 euros si el viajero selecciona una plaza concreta.

Así consta en la página web en la que la compañía ferroviaria pública comercializa su nuevo tren AVE de bajo coste y menores prestaciones, cuyos billetes tendrán un precio básico, sin descuentos, de entre 10 y 60 euros.

En el caso de portar una segunda maleta, el suplemento es de 10 euros adicionales al precio del billete en el caso de que se contrate en el mismo momento de comprar la plaza.

Este precio se eleva a 15 euros si se contrata posteriormente y a 30 euros si se formaliza ya en la estación, siempre que se haga hasta media hora antes de la salida del tren.

Sólo equipaje de mano

El precio básico del billete del AVLO sólo incluye el transporte de un equipaje de mano que no supere unas determinadas dimensiones (los 27 x 36 x 25 centímetros), además una maleta de cabina que también se ajuste a un tamaño máximo (55 x 35 x 25 centímetros).

En la web de su AVE low cost, Renfe avisa de que “existe un cupo máximo de maletas por tren y fecha”, por lo que recomienda contratar el suplemento de segunda maleta cuando se compra el billete.

La compañía también cobrará a los viajeros del AVLO por la conexión inalámbrica a Internet (‘wifi’) a bordo del tren, si bien en este caso el importe está aún por determinar.

8 euros por elegir plaza

Asimismo, se aplicará un suplemento, concretamente de 8 euros, al precio básico del billete en el caso de que el pasajero del AVLO quiera seleccionar la plaza concreta del tren en la que viajar.

Además, Renfe ofrece la posibilidad de cambiar o anular el billete hasta los treinta minutos antes de la salida del tren, si bien supone un suplemento también de 8 euros a contratar en el momento de que se adquiera la plaza.

Sin mascotas... “por el momento”

El AVLO de Renfe no permite, “por el momento”, viajar con mascotas, con la excepción de perros guía, según detalla la operadora en la web que vende los billetes del nuevo AVE.

En el tren sí se podrá subir, y sin coste, con carritos de bebés y con bicicletas. En este caso, deberán ser plegables y su transporte y coste se ciñen a lo fijado para el equipaje.

Sin compromiso de puntualidad

El AVLO no cuenta con el compromiso de puntualidad del AVE convencional, pero está cubierto con las indemnizaciones legales por demoras de más de media hora. Además, no se incluye en la tarjeta de fidelización de clientes ‘+Renfe’, por lo que sus puntos no sirven para comprar billetes ‘low cost’.

En cuanto a descuentos, además de las promociones comerciales que Renfe quiera lanzar, como la de billetes a 5 euros con la que empezó a vender el AVLO, sólo se contemplan para familias numerosas (del 20% para categoría general y del 50% para categoría especial).

El AVLO está adaptado para personas con movilidad reducida y permiten solicitar el Atendo, el servicio gratuito de atención y asistencia a personas con discapacidad o movilidad reducida en estaciones.