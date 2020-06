El baile de presentadores en las cadenas de televisión de este verano

A la que no se volverá a ver en Atresmedia es Anna Simón. Tras once años en laSexta y Antena 3, la presentadora no ha renovado su contrato por decisión propia.

“Se ha decidido de mutuo acuerdo que ya no tenga contrato de cadena porque no tiene proyectos grandes a corto plazo”, publica Ecoteuve. Anna Simón no tendrá exclusividad en su contrato, aunque su marcha no será precipitada. La cómica tiene todo el verano por delante al frente de Zapeando, como sustituta de Dani Mateo durante sus vacaciones.