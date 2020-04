El balcón, ¡uno, grande y libre!

Siempre he querido tener un balcón madrileño, ya saben, de esos con ventanas que van del techo al suelo y barandillas de hierro negro que se ensortijan formando barrocos enrejados. De esos con una contraventana de madera de edificio antiguo y casa señorial. Bien, pues como si el universo supiera lo que iba a ocurrir, o quizás lo tuviera planeado para azotarnos en la cara y hacernos reflexionar con esta pandemia sobre nuestra mísera existencia, hace unos meses me mudé de casa y hoy tengo balcones madrileños.

Y en lo único que pienso ahora es en lo afortunada que me siento porque, figúrense pasar este confinamiento sin un balcón madrileño. Hoy sin un balcón no eres nadie, no existes. Es como el apartamento en Soto Grande o tu semana de esquí en Baqueira. Si eres alguien, tienes que estar ahí. En esta sociedad encerrada de la vida hacia fuera, el balcón es la extensión de tu casa, de tu vida y de tu propio oxígeno.

Imagínense no poder salir a aplaudir a las 8 de la tarde cada día, rutinaria y mecánicamente, como el viejo matrimonio que se da las buenas noches sin apenas rozarse con un beso al aire.

Piensen en qué harían todas esas personas faltas de talento que lo usan como un escenario ofreciendo un espectáculo que muchas y muchos nunca pagarían por ver y que se tienen que tragar gratis cada día.

¿Dónde si no podrían acechar atentamente a sus vecinos los balconazis, esas personas frustradas que les hubiera encantado aprobar una oposición a policía municipal, pero se conforman con ser vigilantes en pijama insatisfechos, que aplacan su hambre de gresca, amonestando al vecindario cuando sale a la calle sin aparente justificación?