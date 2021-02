‘El bar que se tragó a todos los españoles’, la obra que se traga al público

Sin embargo, una mirada crítica, quizás no sea tan complaciente. Digamos que no se entiende bien a dónde va. Sí, hay una historia y Sanzol sabe escribirla. Pero no se ve dónde está la raíz por la que ese cura, sea su padre o no, deja el sacerdocio. Dice que lo hace para formar una familia, pero tampoco se ve en el personaje esa necesidad. Ni el misterio inexplicable de por qué los seres humanos quieren lo que dicen querer. ¿Por qué sorprende? Porque Sanzol ha escrito obras como En la luna o La respiración y ha puesto en escena con maestría y humor el misterio inexplicable de Esperando a Godot.