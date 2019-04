El Barça pone pie y medio en semifinales de la Champions al ganar al Manchester United (0-1)

Un gol en propia puerta de Luke Shawn, en el primer tiempo, después de un remate de Luis Suárez, le permite al Barça afrontar con ventaja la vuelta en el Camp Nou, después de imponerse al Manchester United y tener opciones de alcanzar las semifinales de la Champions.

No fue el mejor Barcelona, no fue el mejor Manchester United y, en esa igualada, los azulgranas tienen más calidad; de ahí que una combinación Messi-Suárez, unida a un fallo del rival, fuese suficiente para que el Barcelona asaltase Old Trafford (0-1) y cobre ventaja para la vuelta.

Un gol de Luke Shaw en propia puerta, anulado en principio y validado por el VAR, bastó para que el Barcelona consiguiese la primera victoria de su historia en Old Trafford y para que agrande su favoritismo en estos cuartos de final de la Liga de Campeones.