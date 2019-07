El batacazo con el que Telecinco dice adiós a su buena racha

Vasile es italiano y no tiene por qué controlar el refranero español... ni el dicho de “el que al cielo escupe en la cara le cae”. Eso es precisamente lo que le ha ocurrido a Telecinco por su falta de humildad. La cadena quiso restar mérito a los éxitos de las series que han arrancado en Antena 3, al hilo de La Casa de Papel , y presumir de lo bien que lo hacen con sus propios contenidos. Pero... los últimos datos de sus ficciones han hecho que sus palabras se vuelvan en su contra.

“Buscamos que nuestros productos triunfen. No somos revolucionarios, intentamos captar lo que la gente quiere (...) ¿Quién dice que hay que hacer series por prestigio? Los idiotas. El prestigio se conquista con el éxito, no llenándose la boca de palabras”. Son palabras que pronunció Paolo Vasile , el consejero delegado de Mediaset , en 2018. Era un ataque directo a Antena 3 .

No ha sido un único tropiezo. En algo tiene razón el empresario italiano. Su cadena nunca ha necesitado hacer series por (o de) prestigio para conquistar el éxito. De hecho, Telecinco lleva mucho tiempo sin hacer una serie medianamente buena y aun así los espectadores las han respaldado. Si algo tiene, es un público fiel. Al menos así lo parecía...

Lo raro es que parece que no hayan contado con que hoy alguien da una patada al aire y le sale un catálogo de series de cualquier plataforma. Buenas y malas. Precisamente, el modelo que explota Antena 3 (del que también presume Atresmedia por su parte) y que Vasile criticaba es hacer series ‘con marca’ que acaben en las plataformas. ¿Qué opinan en Telecinco de la estrategia de su competidor? “La casa de papel no ha sido un éxito en Antena 3, ha sido un éxito en la plataforma [Netflix]. No se han equivocado al hacerla, pero sí que ha sido un motor para un coche equivocado. Las series se hacen para el lugar donde se van a utilizar (...) Hay que hacer televisión para los que ven la televisión”.