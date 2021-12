Muere el bebé del rapero Nick Cannon por un tumor cerebral

Fue el propio artista el que anunció el pasado martes la triste noticia en su programa de entrevistas The Nick Cannon Show. “Era el más cariñoso. Siempre estaba sonriendo. Tenía el espíritu más hermoso”, aseguró el cantante sobre el pequeño Zen.

Durante el programa también contó cuál fue el síntoma que le hizo sospechar sobre que algo no iba bien: “Siempre me di cuenta de que tenía tos, así que quise llevarlo a revisión”, detalló. “Tenía una respiración extraña y, cuando tenía 2 meses, me di cuenta de que también tenía una cabeza de buen tamaño”.

Cannon y su pareja, Alyssa Scott, llevaron a su hijo al médico sin miedo al diagnóstico, pensado que sería algo rutinario. Pero el diagnóstico fue cruel: Zen tenía líquido acumulándose en la cabeza y también un tumor maligno.

Los médicos consideraron que el bebé tenía que pasar por quirófano y le instalaron una derivación para drenar el líquido, pero el niño empeoró días antes de Acción de Gracias porque el tumor empezó a crecer.

Muy emocionado, el músico quiso mandar un cariñoso mensaje a su pareja y madre del bebé: “Siempre fue la mejor mamá y sigue siendo la mejor mamá posible”.