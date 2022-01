El bebé extraviado en el caos del aeropuerto de Kabul regresa con su familia

MOHD RASFAN via Getty Images

MOHD RASFAN via Getty Images Hamid Safi (derecha), el taxista que salvó al niño, lleva el niño a la casa del abuelo del crío (izquierda) en Kabul.

Incapaces de avanzar, los padres entregaron a Sohail a un soldado extranjero al otro lado muro, seguros de que se reunirían con él en cuanto lograran entrar, pero no fue así. El que encontró al bebé, perdido y con signos de insolación, fue el taxista Hamid Safi.

“Como un hijo más”

“El niño estaba tirado en el suelo en muy malas condiciones”, narró a Efe Safi, que había acudido ese mismo día al aeropuerto con su hermano, empleado en la embajada estadounidense, pero que decidió finalmente volver a casa con el pequeño en vez de abandonar el país.

“Traté de encontrar a sus padres o a algún familiar, pero no pude, así que como padre no podía dejar a un niño con ese calor y en esa situación, me negué a ir a EEUU a pesar de que mi hermano insistió”, relató.

Durante los últimos meses, el niño se convirtió en uno más de sus hijos, cuenta el joven taxista, que recuerda haber hallado al pequeño enfermo y débil después de horas de llanto. “Cuidé al bebé durante cinco meses mejor que a mis propios hijos y varias veces lo llevé al médico para chequeos”, continuó.

Una foto del pequeño en su cuenta de Facebook era su mejor plan para encontrar a los padres o parientes de Sohail, una idea que tardó en dar sus frutos, lo suficiente para que Safi y su familia se encariñaran con el bebé.

Hasta que un día recibió finalmente un mensaje con el número del padre de Sohail, iniciándose el proceso de despedida. Aunque cuando el joven taxista pudo hablar al fin con los padres del niño, refugiados en Estados Unidos, ya habían pasado tres meses.

Tras la mediación de un funcionario del Gobierno talibán, el pequeño de ahora casi siete meses se encuentra con los abuelos del niño en Kabul, a la espera de reunirse con sus padres.

“Para mí fue difícil porque suponía perder al niño, pero había una realidad muy distinta, tenía padre y madre, tenía que estar con ellos”, explicó el taxista, que ya ha visitado al pequeño en tres ocasiones desde que lo entregó a sus abuelos.

“Lo quiero tanto (...) dejar al niño con su abuelo fue uno de los momentos más difíciles de mi vida, ni siquiera cuando murió mi madre lloré tanto como por este niño”, agregó Safi.