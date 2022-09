‘El beso de la mujer araña’ o no subestimes el poder de la ficción

La dirección de escena es de Carlota Ferrer . Una directora que había desaparecido de la cartelera madrileña, a pesar de su estilo propio, de su legión de fans, sobre todo, entre una joven platea femenina, y de sus polémicos éxitos teatrales que agotaban entradas en los teatros públicos y en el privado Pavón Teatro Kamikaze. Todavía se comenta su Esto no es La casa de Bernarda Alba , también con Eusebio Poncela.

Y el clásico contemporáneo es, como ya se ha dicho, El beso de la mujer araña. La historia de un represaliado político en una dictadura, no se sabe de dónde pero que se imagina latinoamericana del sur. Preso que coincide en la celda con una mujer en un cuerpo de hombre acusado de corrupción de menores. El primero invocando a cada paso y en cada palabra la realidad y el conocimiento universitario, la evidencia. El segundo, la ficción del cine como el lugar donde vivir e instalarse.

Dos trenes en apariencia en direcciones opuestas. Los dos reivindicando la libertad de poder ser en una sociedad que no quiere dejarlos ser como son. Uno en la lucha colectiva para liberar al hombre y a la mujer de la vida convencionalmente burguesa, que, sin embargo, de alguna manera anhela, sobre todo cuando se trata de amor. El otro, de poder ser más mujer que una mujer y tener a su hombre, al que querer, servir y proteger.

Dos oprimidos por la sociedad en la que viven. Una opresión que se simboliza en esa cárcel en la que sucede la obra. Una cárcel blanca, de una primera impresión hospitalaria, cuasi higiénica. Aunque llena de desconchones, grietas, suciedades. Donde se come en el mismo lugar en el que se caga. Metáfora del ejercicio violento del poder y de la sociedad sobre los que son diferentes a los que considera dos pájaros. Por eso los enjaula. Llamados sí o sí a entenderse. A los que no les deja, ni siquiera, el cuarto propio que reivindicaba Virginia Wolff.

Un poder ridículo que Carlota Ferrer ha convertido en algo caricaturesco, en una pantomima. Algo que se ve como una distorsión en la concepción del montaje. Un poder que en la sombra, también del escenario, observa, coacciona, envenena, con tal de sobrevivir, de no cambiar, de seguir siendo. Un seguir siendo a la contra y en contra de cualquier movimiento social que abogue por la libertad individual, que no la hay sin que se garanticen derechos no para todos, sino para cada uno de los individuos que conforman esa sociedad.