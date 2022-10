El BOE publica el cese de Lesmes como presidente del CGPJ y del Supremo

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images

Dichas fuentes ya avanzaron que el Poder Judicial no iba a estar representado con una figura visible en los actos protocolarios de la Fiesta Nacional, toda vez Lesmes había comunicado su decisión de no asistir pese a que su cese no había sido aún refrendado con la publicación del real decreto del Gobierno en el BOE.