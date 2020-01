El 45% de las exportaciones actuales son a la UE, tres veces más de lo que se exporta a su nuevo mejor amigo. El tratado comercial no solo va a influir directamente en cuánto podrán seguir vendiendo a Alemania, Francia o España, sino que igualmente va a significar que las condiciones con las que realizaba transacciones con Canadá o Japón no van a acercarse ni de cerca a las condiciones que habían conseguido siendo parte del gran bloque europeo.

Reino Unido no es escrupuloso para fraguar tratados comerciales, y los derechos civiles de sus nuevos aliados (mejor dicho, la falta de derechos civiles) parece que no van a ser impedimento para que lleguen a tratados con repúblicas bananeras o países con los que la Unión Europea con buen criterio ha preferido mantener al margen.

Los líderes de la Unión Europea, Ursula von der Leyen y Charles Michel firmaban la semana pasada el documento que entrará en vigor el viernes 31 de enero. Parece que esta vez no querían cambios de planes y decidían firmar prontito, para ir finiquitando un problema que se ha extendido por demasiado tiempo. Esta firma no hace más que abrirnos otro periodo de cambios de plazos, victimismo aderezado por arrogancia (“pierden más ellos”, dicen aun algunos británicos) y seguir ampliando la agonía en este limbo para los ciudadanos europeos.

Si la semana pasada comentaba los volantazos en los temas de los Erasmus, sobre los que el Parlamento vota en contra de este programa mientras su Ministerio de Educación sigue gritando a los cuatro vientos que quieren seguir formando parte del club, esta semana los volantazos vienen de su nueva legislación de inmigración.

Mientras que su Gobierno sigue defendiendo su nuevo sistema de inmigración, los expertos de su comité de migraciones han desestimado el famoso sistema de puntos a la australiana, que llevan 2 años usando como arma para defender su isla de los malvados trabajadores no cualificados que les sirven sus cafés en Starbucks, o cuidan de sus mayores en las residencias… esperan que a partir de ahora les pongan cafés solamente ingenieros de aeronáutica, licenciados por la Universidad Politécnica de Milán, o que aseen y den de comer a sus abuelos lozanas licenciadas en derecho por la Universidad de la Sorbona en París.

Su pueril Brexit con unicornios y países haciendo cola para firmar tratados comerciales, como dijo en enero de 2017 su entonces ministro de Exteriores y hoy primer ministro, no llega.

Mientras más de la mitad del país no quería este Brexit, y Boris dice que todos tenemos que estar muy unidos, las hordas de brexiteers pedían que el Big Ben en plena remodelación sonara para festejar su independencia, y la pantomima de Nigel Farage en su despedida del Parlamento con bandericas incluidas, les ha retratado como aquel que quiere ser tu amigo mientras te insulta. Habrá que ver cuánto tardaremos en ver episodios xenófobos de ignorantes que nos griten a los ciudadanos que nos vayamos a nuestra casa… y me iré a mi casa, que está en Reino Unido.

Su firma de tratado final suena a otra de estas líneas en el suelo de las que son tan fans y son materialmente imposible de cumplir, y así lo ha dicho la UE.

No sería novedad, y es que este 31 de enero, antes se llamó 31 de octubre, 14 de abril, 29 de marzo, y cada vez que se acercaba una de estas fechas nos juraban y perjuraban que sí, que Brexit es Brexit, que ahora por fin somos independientes, que somos soberanos, que no usaremos jamás los kilos y los metros, y volveremos a los pies y libras, que nuestros plátanos tendrán la forma que quieran y no la que los burócratas no elegidos europeos decidan.

El 31 de diciembre de 2020 es la siguiente fecha para postponer.

