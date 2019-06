El Brexit, inalcanzable, inacabado, imposible

Pero este portazo deja a Reino Unido como el quinceañero que tras una bronca por no poder jugar a la PlayStation hasta la 1 de la mañana, empieza a amenazar con escaparse de casa, y los padres ven como mete 4 camisetas en una mochila, y le abren la puerta con el conocimiento de que 15 minutos después volverá, ya que fuera hace frío, no tiene tarjeta de crédito, y en 1 semana tiene el viaje de fin de curso que han pagado sus padres.

Cuando la quinceañera es Theresa May al menos te esperas que en la teatralización de la huida, siendo precavida, meta en la mochila la ropa limpia y planchada, y se meta un libro, y el cargador del móvil, y la cartera… pero si este quinceañero es la Vicky Pollard de Little Britain de la maltrecha política británica, Boris Johnson, ya sabes de partida que muchos amigos que le hagan hueco en su casa no tiene. Ya sabes que si es Boris el que ha de prepararse la mochila se olvidará calcetines, y quizás en vez de meter ropa limpia, meta la ropa que está esparcida por el suelo de la habitación, que muy limpia no va a estar. Si es Boris el encargado de organizar la rebelión de los adolescentes, no hay plan B, pero es que tampoco había plan A.

Boris Johnson ya comparó a la Unión Europea con Adolf Hitler, escribiendo en su columna en The Telegraph, que la UE quería crear una superestado europeo como el líder nazi alemán, usando “métodos diferentes”, pero con el fin de unificar a Europa bajo la misma “autoridad”.

Las bravuconadas significan que los padres toman decisiones que no se van a revocar. La Unión Europea ya ha trasladado la Agencia Europea de Medicamentos, y la Autoridad Bancaria Europea. La Unión Europea, igualmente, ha accedido a dar más tiempo para llegar a una decisión definitiva y con poco margen de negociación.