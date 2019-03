El brutal 'hachazo' de Alfonso Guerra cuando le preguntan si Pedro Sánchez leerá su nuevo libro

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha pegado un ‘zasca’ monumental al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, cuando le han preguntado este jueves —antes de presentar en un acto en Sevilla, junto a la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, su libro La España en la que creo. En defensa de la Constitución— sobre si cree que Sánchez va a leer su libro: “No tengo ni idea, pero supongo que estará ocupado”, ha afirmado, antes de soltar “lo que es seguro es que yo no voy a leer el suyo”.

Asimismo, Guerra se ha dirigido a la dirección federal del PSOE para recordarles que la federación andaluza es “muy importante”, tras lo que ha apostillado: “Veo muy claro una fortaleza en la secretaria general y la dirección (regional) que le garantiza futuro”.

“Nosotros...”

Preguntado sobre el proceso de confección de las listas del PSOE para las elecciones generales, ha confesado que le ha llamado la atención que desde la dirección federal se haya señalado: “Nosotros tenemos derecho a escoger”.

Según Guerra, la clave es “quién somos nosotros, ¿son los militantes? ¿es la dirección?, ¿es una sola persona?”.

Así, ha señalado que el proceso de elección de candidatos “se ha vendido como dar todo el poder a los militantes, pero luego resulta que las listas se modifican con una parsimonia tremenda”.

“Yo creo que eso va en contra de lo que dicen que significan las primarias y yo, no es de ahora, sino desde el primer día, he sido contrario a las primarias en todos los países en los que se hacen elecciones directas para elegir el líder”, ha indicado.

Para Guerra, este tipo de procesos siempre generan “un cierto ‘cesarismo’ que no es bueno para la democracia”, y ha aprovechado para recordar que el artículo 6 de la Constitución “exige que los partidos sean democráticos internamente”.

“Yo he sido muchos años presidente de la Comisión de Listas y jamás he tenido la oportunidad de decir: ’a estos hay que quitarlos y meter a estos otros que no los conoce nadie”, ha asegurado antes señalar que “antes se hacía de otra manera mucho más democrática”.

“Cohesionado no”

Sobre si comparte la reivindicación de la dirección federal de tener un grupo “cohesionado” en el Congreso, ha indicado: “Cohesionado no, competente; un equipo que sea del partido, pero ahora se hacen fichajes como en el fútbol se busca a cualquiera que no tengan nada que ver, uno que estaba en la Coca-Cola, otro que jugaba al baloncesto, esa cohesión no la veo por ninguna parte”.

Así, ha subrayado que lo que hace falta es que sea un grupo “muy formado, muy competente y que no se esté por ser amigo de aquel o de otro o porque se sea más fervoroso o más disciplinado respecto a tal persona”.

A su juicio, el Congreso de los Diputados, en los último años, no ha “crecido en competencia, sino que ha disminuido sensiblemente y, a lo que se ve, va a disminuir todavía más”.