El bulo sobre el coronavirus y el maquillaje que no te debes creer

Lo cierto es que no existe ninguna evidencia de esto para ningún tipo de virus, por lo tanto su uso no es peligroso. La dermatóloga Lourdes Navarro ha explicado a TVE que en el caso de las cremas todo lo contrario. “Todos los dispositivos de protección contra el COVID-19 (mascarillas, guantes…) favorecen irritaciones, por lo que recomendamos a quienes se pasan muchas horas con ellos puestos el uso de cremas hidratantes, es peor que no te hidrates a que lo hagas”, declaró a la cadena pública.