WhatsApp desmiente oficialmente la teoría sobre la censura de mensajes en España: "Es 100% falso"

Veo a troupe progubernamental muy alterada con este tweet



¿Acaso no ha dado una instrucción Marlaska para monitorizar las redes y combatir lo q ellos llaman bulos?

¿Acaso no es otra censura estilo Ministerio de la verdad de Orwell?



Ya se q was ha limitado los reenvíos:error pic.twitter.com/KYjSGQ94h0