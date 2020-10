El cabreo de Fran Rivera cuando Marta Sánchez propone pintar la bandera de España de otro color

“Me extrañaba muchísimo que no tuviera letra más allá del lalala. Es una de las cosas más bonitas que he hecho en mi vida y en mi carrera. Estoy orgullosa de ser española y la canción que representa a mi país no tiene culpa de nada. La canción en sí es una pobre maltratada y yo quise darle una especie de sedante y mimo”, añadió.

El torero reconoció que a él personalmente le encantó esa idea, que la consideró “muy valiente”. “Parece que, como está todo tan alterado, por decir yo me siento español estás ofendiendo a otras personas”, se explicó Rivera.

Entonces, la cantante recordó que hubo muchos años en España en los que “la bandera fue un símbolo de la ideología política”: “Todavía la pobrecita bandera que llevas en la muñeca no se ha librado de ese mal. La bandera es España, no una parte u otra. Y si no los que piensen así que propongan hacer otra bandera y pintarla de otro color, si vamos a estar toda la vida así”.

A Rivera esta idea no le convenció: ”¿Pero la culpa la tiene la bandera de todo lo que pasó?”. La entrevistada le afirmó que para ella ese tipo de pensamiento es una “antigüedad, una nostalgia absurda y dañina”.

Ya en el plató, Susanna Griso le preguntó a Rivera si se vería con otra bandera, a lo que respondió de forma clara y contundente: “Yo no me veo con otra bandera. Me siento español y espero no ofender a nadie sintiéndome español, si hay alguien que no se sienta español, pues que se vaya. Nadie obliga a nadie a estar aquí”.