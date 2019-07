Los Lobos siguen sumando participaciones en Boom y cada día están más cerca de ganar el preciado bote de más de 4 millones de euros que reparte el concurso de Antena 3.

En el programa de este miércoles, ya en la prueba final, Erundino, Manu, Alberto y Valentín mostraron su descontento con una respuesta a una de las preguntas.

″¿Cuál es la virgen patrona de Cantabria?”, preguntaba Juanra Bonet. “Es la que habíamos dicho antes, pero no sé, será otra”, ha asegurado Manu.

“La Virgen de la Aparecida”, ha dicho Erundino en dos ocasiones. Pero no, la respuesta correcta es “La Virgen de la Bien Aparecida”.

“Bueno... Bueno...”, ha afirmado Manu visiblemente cabreado. “Hostia es que es afinar mucho eh...”, ha replicado Erundino.

“Es que, si no decimos la Bien Aparecida, en Cantabria van a decir: ’es que no es”, ha replicado Bonet. “En Cantabria yo creo que 99 de cada 100 diría la Virgen de la Aparecida, pero igual no eh...”, ha asegurado Erundino.

Finalmente, Bonet ha zanjado la discusión basándose en que la Oficina de Turismo de Cantabria llama así a la patrona.