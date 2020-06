El cabreo mayúsculo de Ana Rosa Quintana tras la polémica: "Estos idiotas..."

Pocas veces se ha visto a Ana Rosa Quintana tan cabreada. La presentadora de El Programa de AR se ha hecho eco en su espacio de Telecinco de la última polémica.

Hace unos días, famosos como Omar Montes y Susana Molina estuvieron en una fiesta multitudinaria con decenas de personas sin cumplir las medidas de seguridad mínimas para evitar el contagio por coronavirus.

“Lamento mucho la situación en la que me vi envuelto ayer y pido perdón a todas las personas que con razón, se hayan sentido ofendidas por mi comportamiento irresponsable. Estamos viviendo una situación muy difícil y reconozco que ayer no actúe de la forma adecuada y lo que hice, no es un buen ejemplo para toda la gente que me sigue y disfruta con mi música”, dijo el famoso cantante Omar Montes.

Tras ver estas imágenes, Quintana ha estallado. “A ver, estos idiotas no saben que hay casi 45.000 muertos en nuestro país por el coronavirus. A mí me alucina que personas supuestamente en el mundo sean capaces de esta tontería en pleno confinamiento. Es que no doy crédito. Es que estos señores de la fiesta se van a su casa. Tiene sobrinitos, tienen abuelos, van al supermercado…”, ha sentenciado visiblemente cabreada Ana Rosa Quintana.