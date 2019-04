El calvario de Paz Padilla en redes: "Pido a los que a día de hoy siguen insultándome..."

Paz Padilla está viviendo desde hace seis días un calvario en redes sociales. La presentadora de Sálvame y jurado de Got Talent está siendo muy criticada después de decirle a un concursante venezolano: “Si eres un fuera de serie en tu país, entonces no salgas de allí. Quédate allí. ¿Por qué has venido aquí?”.

“Me parece que en Venezuela están las cosas un poquito complicadas. Cómo deben estar para que una persona que fue número uno en su país venga aquí a empezar de cero”, dijo al momento Santi Millán, presentador del concurso.

La actriz pidió disculpas en cuanto se percató de que el concursante era de Venezuela. “Quiero aclarar que yo en ese momento no me enteré de que venía de Venezuela, no me acordaba. Santi Millán dijo que en su país triunfaba muchísimo, entonces después de ver las críticas que le habían hecho los compañeros le dije yo que si en su país triunfaba tanto, que estuviera allí, pero no lo dije pensando que se tenía que quedar allí”, dijo Padilla en Instagram momentos después.