El Calvo de la Lotería de Navidad sale en 'The Crown' y probablemente no te habías dado cuenta

La razón de este cambio de imagen no es otra que Arrindell en realidad no es calvo, sino que se presentó al primer casting con la cabeza rapada y fue lo que le gustó a los directores. “Era el único calvo de las pruebas, así que destacaba”, contó en una entrevista en El Mundo en diciembre de 2018 , donde explicó también que llevaba ese look por exigencias de la obra teatral en la que estaba trabajando.

En esa entrevista habló también de su complicada situación personal. “No estoy en mi mejor momento aunque tengo buena salud y no siento los 68 años que me marca el calendario”, dijo el actor, que desde 2005 ha salido solo en tres cortos y ha tenido otras dos miniapariciones en pantalla (en la serie de Netflix y en la película británica Camberwell Beauty).

Tampoco le ha ido muy bien en el amor. En esa misma entrevista reconocía ser “tóxico para las relaciones de pareja”: “He tenido muchas novias y no me duran, de más joven las tenía porque me gustaba mucho el sexo, con la edad eso ha ido amainando y ahora casi me alegro de no haber tenido hijos ni creado familia directa”.