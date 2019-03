Woody no tiene la voz de siempre en el nuevo tráiler, la del actor de doblaje Óscar Barberán . El cambio en el personaje del sheriff ha decepcionado a los fans, que han lamentado en las redes que no suene como lo ha hecho siempre desde 1995.

Tráiler en castellano de #ToyStory4 y sí, con una voz de #Woody cambiada, aunque no sabemos si será la misma cuando se estrene la película el próximo 21 de julio. pic.twitter.com/JTE7DlXVUj

Aun así, no se trata de algo definitivo. En muchas ocasiones, la voz del tráiler no coincide con la del largometraje final por diversos motivos relacionados con la producción. Habrá que esperar al 21 de junio para comprobar si será así o no.