El cambio radical de Miriam Sánchez tras pasar por el quirófano

¡Chicos, aquí me tenéis! Soy yo justo al finalizar la cirugía que me he realizado esta misma mañana. ¿Qué os parece el resultado? Aún me queda un caminito de recuperación pero... ¡me encanta el resultado a primera vista!



¡Gracias @CentroCEME_ por dejarme tan bien! pic.twitter.com/rG8PNilmac