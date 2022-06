El candidato a presidir Colombia: “El ideal es que las mujeres se dedicaran a la crianza”

Hace unos días, sus perlas sobre las mujeres fueron estas: “Es bueno que hagan comentarios y que apoyen desde la casa. La mujer metida en el Gobierno, a la gente no le gusta”, dijo. Y añadió: “Porque ven que es invasiva, que ella no fue a la que eligieron, al que eligieron fue al marido. Entonces, si hay algo que me tenga que decir Socorro, mi esposa, ella me lo va a decir en la casa”. “No debe estar allá metida con carro, con chofer, asesores, gastándole plata a la ciudadanía. No estamos pa’ eso”, señaló Hernández, sobre la figura de la primera dama en Colombia.