El caos de Madrid: ni siquiera el Ayuntamiento sabe qué va a pasar con el confinamiento de las 45 zonas de salud

OSCAR DEL POZO via Getty Images

OSCAR DEL POZO via Getty Images Uno de los manifestantes contra los confinamientos selectivos en varios puntos de Madrid

¿Y ahora qué va a pasar con los confinamientos selectivos en las 45 zonas de salud de Madrid? Es la pregunta que se hace más de un millón de habitantes después de que este jueves el BOE haya publicado la orden ministerial que determina el confinamiento de Madrid y otras nueve grandes ciudades de la región que entrará en vigor el viernes a las 22:48.

La medida, acordada por “mayoría amplia” en el Consejo Interterritorial de Salud, no solo ha generado gran polémica con el Gobierno de Díaz Ayuso, sino que pone en duda el confinamiento de esas 45 áreas de la capital y otros municipios aledaños.

El BOE determina que, desde el viernes por la noche, no se podrá entrar ni salir de las localidades acordadas sin una causa justificada (sanitaria, laboral, educativa o de fuerza mayor, entre otras). ¿Pero qué ocurre con la prohibición de salir de su zona de salud que actualmente limita la movilidad de más de un millón de personas? Muchos ciudadanos se lo preguntan y ni siquiera el ayuntamiento lo sabe.

Varios trabajadores del consistorio, en dos de las Juntas de Distrito afectadas por las restricciones de movilidad, han explicado que “aún no saben nada. “La lógica me dice que va a pasar eso, que se confina todo Madrid pero se eliminan las limitaciones de cruzar de barrio”, confiesa una responsable de atención ciudadana que ha pedido no revelar su nombre.