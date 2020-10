El caos de Madrid también afecta a su rueda de prensa: la cara de Ruiz Escudero lo dice todo

Madrid es un caos y la rueda de prensa no podía estar al margen. Los consejeros de Sanidad y Justicia de la comunidad han explicado ante los medios la entrada en vigor de las restricciones impuestas por el Ministerio y el recurso presentado por el Ejecutivo autonómico ante la Audiencia Nacional. Pero ha habido algún momento “tierra, trágame”.

Durante su comparecencia, el titular de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, se ha hecho un lío con que si los parques podrían abrir o no en la región. Inicialmente el Ministerio determinó que quedasen cerrados, aunque poco después rectificó y permitió que siguieran abiertos en las zonas afectadas (Madrid capital y otros nueve municipios de la región).

No lo terminó de ver claro el responsable autonómico, parece, porque al explicar las medidas restrictivas ha apuntado que los parques quedarían clausurados. Pasados unos minutos se ha corregido: “No me he expresado bien; los parques seguirán abiertos”. Volvió a repetirlo al poco. Ante todo, que quede claro.

Pero lo más llamativo no ha sido ese detalle. Pasadas las 15:19 horas, el encargado de dar paso a las preguntas de los periodistas ha anunciado el final de la rueda de prensa. “Desde la Real Casa de Correos damos por concluida esta emisión en directo”.

En ese instante, una periodista le ha tratado de cortar: “Perdona”. Inmediatamente, otro colega ha levantado la voz, enfadado: “Hay manos levantadas”. De nuevo, la primera informadora ha intentado coger turno: ”¿Sí?” Pero no. Ya no ha habido más turno de preguntas y la cara de Ruiz Escudero era de no saber dónde meterse, pura estupefacción.