El carnet de "españolidad", tan importante en estos tiempos de gritos y bulos

Y esto me lo ha dicho un señor que cuando sale a la ventana a gritar para apoyar a la sanidad pública, acaba con vivas a España, ya que los que no lo gritan “tienen complejos”.

A mí, por decir que no siento la obligación de gritar ”¡Viva España!” y que prefiero trabajar de manera voluntaria en muchos proyectos para probar mi esfuerzo, interés y empatía por mis conciudadanos, se me ha explicado que no tengo “ni medio gen de español”.

Pues Antonio, quien por su nombre bien podría ser español, ya ha hecho mucho más por mi país que muchos que conozco y que usan las banderas a modo de objeto arrojadizo y que opinan que todo el que no use su léxico y su liturgia del españolismo “como dios manda”, no deberían poder vivir en este su país, o visitarlo en mi caso.

Ha tardado varios días, pero Wopke Hoekstra, el ministro holandé, se excusó aludiendo a que le falto empatía… y es que cuatro días con el coronavirus encima te hace de repente pensar que quizás no te va tan diferente a como les iba a los dos países aludidos hace solo dos semanas y quizás has de pedir a países vecinos ayuda médica y solidaridad; sí, la misma que le faltó en su discurso de hace una semana.

En este nuevo estado de vida congelada por unas semanas, o meses, no nos queda más que contar no hasta 10, sino hasta 100, o 1.000.

A diario los comentarios y noticias van subiendo el nivel de estrés de todo el mundo y las redes sociales son un claro espejo del nivel de frustración, y nuestros políticos saben perfectamente cómo jugar con esos sentimientos.

Golpe de Estado (fáctico) y cuatro ministerios pide el del escritorio con bote de pimentón. El del mapa político forrado de plástico como el que tiene mi hija y los mapas para colorear encima de la mesa (me queda la duda si el mapa es el de 17 comunidades autónomas o aquel que nos regala a Castilla La Vieja el puerto de Santander). El Cid Campeador 2.0 no necesita ordenador en su escritorio para organizarte un evento en Vistalegre y luego decirte que se lo tenían que haber impedido “los otros”, o decirnos que había que haber cerrado el país a cal y canto, y luego que “tanto no, hombre… ¡no me cierre las mercerías!”

Que si haces: pues mal, si no haces: pues mal también… y como la gente se aburre, pues lo que antes leían solo 34 personas, ahora por aburrimiento lo leen 34.000 y lo siguen reposteando aun cuando los bulos se han desmentido.

Pero es que ellos lo hacen porque son españoles de verdad, no como tú, que no te desgañitas a gritar “Viva España, y no eres capaz de identificar, como ellos, quién es buen español y quién no.