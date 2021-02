El cartel visto en la puerta de un bar de Gran Canaria conquista Twitter

La tuitera Carmen Quintana ha compartido en su perfil de Twitter el cartel que se ha encontrado a la entrada del bar hamburguesería Rockabilly, en la playa de Las Canteras de Gran Canaria.

“Canarias también es esto”, ha escrito adjuntando una fotografía que había tomado del cartel.

En él, escrito en inglés, se es muy claro las personas que pueden entrar al establecimiento: “Please don’t enter with symptoms of covid-19, racism and homophobia (por favor, no entren si tienen síntomas de covid-19, racismo u homofobia)”.

En cuestión de horas, la publicación en la red social ha acumulado casi un millar de me gusta.