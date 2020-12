El castellano bien, pero 2+2 en España suman 5

La nueva Ley Celáa ha dado mucho que hablar, entre otras cosas, por su redefinición del idioma “vehicular”, por el replanteamiento de la educación concertada o por el nuevo encaje de la religión en la evaluación. Sin embargo, poco se tiene en cuenta a la hora de profundizar en los contenidos académicos que un estudio realizado a más de 600.000 estudiantes de más de 60 países - Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)- sitúe a España en Matemáticas no sólo por debajo de la medida de la OCDE -527 puntos-, sino de toda la Unión Europea -513-, con tan solo 502.

“La práctica que se ve en algunas aulas y en algunos libros de texto nos lleva no sólo a no aprenderla sino, encima, a acabar odiándola”, añade. “El que no ha aprendido a dividir, porque no entiende la divisiones, por muchas que haga no las va a entender, y el que ya sabe se va a aburrir, no podemos seguir por esa línea”, sostiene.

Afortunadamente, Rodríguez asegura que una parte importante del profesorado de Primaria ya está introduciendo nuevas metodologías y enfoques, pero recuerda que todavía queda mucho progreso por hacer: “Y para los que formamos también”, afirma.

Falta de especialización de docentes

Para Fernando Blasco, profesor en la Universidad Politécnica de Madrid y presidente de la Comisión de Divulgación de la RSME la falta de especialización de los educadores es un factor clave. “Muchas veces los estudiantes que acaban llegando a Magisterio han ido huyendo de esta asignatura”, destaca.

“La falta de preparación no es culpa de los maestros, es de las administraciones”, matiza Ismael Sanz, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y exdirector del Instituto Nacional de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación. “El hecho de que se pueda hacer la carrera de Educación Primaria sin dar Matemáticas en el Bachillerato no es una buena señal. Si la imparte gente que las ha estado evitando ya te indica que no se encuentran muy cómodos con la asignatura y eso al final se transmite”, comenta. Tan solo el 6,6% de este grado se dedica a contenido de Matemáticas. “Si ya de por sí no la has dado en los últimos años de instituto y luego en la propia carrera casi no se toca, todavía peor”, añade.

“Esto no es una guerra de expertos contra maestros, estamos todos en el mismo barco. Hay que apoyarles y darles recursos que no sean sólo económicos, que por supuesto hay que reivindicarlos, pero también hay que insistir en una formación y un acompañamiento, en que haya un sistema de formación inicial y continua”, comenta Rodríguez.

A día de hoy, para el matemático esta conexión es prácticamente inexistente. “Hay una gran desorganización. Debe haber un vínculo entre quienes investigan y quienes lo llevan a la práctica que son los profesores. A ellos les tienen que llegar nuestros resultados y ellos a su vez nos tienen que plantear sus problemas del día a día en torno a la didáctica de la Matemática. No puede ser que en los cursos de formación del profesorado todo valga, y todo valga lo mismo. No hay planificación ni un diseño claro de hacia dónde queremos ir”, apunta.

Singapur o cómo enseñar a pensar

“Para ser maestro de Primaria no vale con tener vocación. Tienes que ser bueno principalmente en las dos materias instrumentales: Lengua y Matemáticas”, afirma. La cosa está en que muchas veces las carencias en una de las dos arrastran a la otra. “Para la resolución de problemas la comprensión lectora es fundamental y en clase ves que muchas veces no saben hacerlos porque no entienden los enunciados, porque no saben leer correctamente”, apunta Julia, profesora de un centro educativo de la capital. “Es así de básico, les pones problemas de conocimiento lógico matemático y, aparte de la falta de razonamiento, les cuesta descifrarlo”.

Lejos de dar una respuesta a las deficiencias en el sistema, las distintas leyes educativas que han ido promulgando los sucesivos Gobiernos han cronificado el problema. De hecho, la tendencia según los últimos informes es mala. Para Blasco, la nueva Ley Celáa tampoco hace presagiar demasiado cambio.