El castigo del PSOE a sus votantes en Madrid

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images

El nombre de la ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto , como candidata a la alcaldía de la capital ha caído como un jarro de agua fría sobre los votantes socialistas de Madrid. Tras crear tantas expectativas por parte del PSOE y de Moncloa, no ha bastado que sea una ministra -”buena persona y preparada pero desconocida para el gran público” dicen sus propios compañeros- para mitigar la irritación y desgana de los presuntos votantes del PSOE .”Acaban de despejarme una duda, yo voto a Rita (Maestre)” ha sido la primera exclamación de muchos votantes progresistas. Y que el suspense generado había sido tal que se esperaba un nombre imbatible, con ese perfil un tanto chulapo que triunfa entre los dirigentes de Madrid para disputar el bastón de mando. Quizá es que la sombra de Carmena es muy alargada.

Los listados del PSOE para la capital están llenos de ocurrencias: la última Pepu Hernández, el entrenador de baloncesto, “un capricho personal de Pedro Sánchez”, según sus amigos; pero ahí están Antonio Miguel Carmona (vale, primarias), Miguel Sebastián, Jaime Lissavetzky. O Ángel Gabilondo, un candidato solvente y querido -ganó pero no fue suficiente, no tenía suficiente fuerza- Desde la chupa de Trini Jiménez, los socialistas no han sabido dar con un candidato con fuerza. Y eso que al otro lado hay personajes como Martínez-Almeida o la propia Ayuso, que nadie imaginaba cuando Pablo Casado los presentó que fueran a tener tirón.