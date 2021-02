El celebrado mensaje de Sandra Sabatés al Gobierno: lo puede decir más alto pero no más claro

“Luchan para que un niño de 11 años no se agredido por ser transexual, como pasó la semana pasada en Pamplona o por que nadie te pueda negar una vivienda porque tus apellidos son árabes o porque no intenten agredirte con un machete porque has llegado a España a buscar trabajo”, prosigue.

La presentadora avisa de que, si “sigue habiendo esta distancia entre quienes hacen las leyes y quienes las necesitan, todos saldremos perdiendo”. “El Gobierno perderá su credibilidad y estos colectivos perderán tiempo, perderán derechos y, en algunos casos, incluso la vida”, alerta.

“Lo importante es que esas leyes salgan adelante, no quiénes las sacan a delante”, reitera Sabatés, que subraya que sólo así podremos avanzar como sociedad y conseguir que diputados como el de Vox cambien su mentalidad. “Se llama Carla Antonelli y se convirtió en diputadA por primera vez en el año 2011″, recuerda.

“Carla Antonelli lo consiguió. Ahora ha llegado el momento de que el Gobierno piense en todas esas personas que gracias a las leyes de igualdad podrían también conseguirlo”, zanja.

