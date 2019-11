El Celler de Can Roca, el restaurante perfecto

Más de medio año me costó conseguir mesa en El Celler. El sistema informático par lograrlo es bastante complejo y no ayuda, además de la gran competencia que hay por conseguir las mesas que los hermanos no tienen comprometidas ya con sus distintos patrocinadores. Tras ese medio año tiene que pasar otro año hasta que llegue este ansiado día, en el que todo el mundo reza porque no se cruce ningún compromiso que tengas que atender, porque en doce meses pueden pasar muchas cosas. Esta es una pequeña crítica a un sistema de reservas que me parece demasiado dificultoso, cuando hoy en día no hacen falta más de tres o cuatro meses para planificar un viaje desde la otra punta del mundo.

El Celler de Can Roca no necesita casi ni presentación, es uno de los once ‘tres estrellas Michelin’ del país, nombrado en dos ocasiones mejor restaurante del mundo y un sinfín más de premios. Comandado por Joan, Josep y Jordi, los tres hermanos Roca que dirigen cocina, bodega y pastelería respectivamente, tres autenticas referencias en sus campos que juntos han hecho de su restaurante la casa perfecta.

Es de esos sitios donde no hay nada fuera de su sitio, parece sacado de una novela donde los comensales disfrutan de un banquete inigualable. Lo primero que impresiona de un restaurante así es la sala, la cantidad de personal para engranar un perfecto equipo con el propósito de que al cliente nunca le falte nada. Está situado a las afueras de Girona, dentro de un polígono industrial en un chalé acristalado con suelos y techos de madera.