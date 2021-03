El censo que llena de europeos el Reino Unido

WPA Pool via Getty Images

WPA Pool via Getty Images El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, durante una rueda de prensa.

La salida de la UE o, mejor dicho, la decisión tras el referéndum sirvió como espita abierta a los insultos xenófobos, actos racistas y violentos. Un comportamiento antes no visto tan abiertamente en el país.

Si hace 10 años el énfasis estaba en la entrada de gran número de ciudadanos de la Europa del Este —principalmente Polonia—, el censo de 2021 no va a dejar claro la perdida en la cantidad de trabajadores que el Brexit y la covid han expulsado del país en los últimos 12 meses. Se habla de mas de un millón de habitantes.

Esta actualización sucede justo en 2021, tras la salida de la Unión Europea de Reino Unido, algo que en el anterior censo no estaba ni sobre la mesa de discusión. Sin embargo, este censo no arrojará aún los efectos claros de esta salida, que a medio y a largo plazo sí que va a tener ciertas repercusiones en la población que residirá en el país.

Este censo nacional busca recopilar información sobre los individuos y las familias que viven el país. Cubre información como religión, etnia, origen, edad, etc.

Los efectos de algunas políticas populistas conllevan un efecto bumerán y que además al final les explota en la cara con más fuerza a aquellos que han tratado utilizarlo como un arma arrojadiza.

Los intolerantes y los más afines a una salida dura se quejan y dicen que ahora mismo la población británica está dividida. Ironías de la vida, los mismos a los que dentro unos meses no les hará gracia ver cambiar una respuesta masiva a nacionalidad europea son justamente los que hace cinco años empezaron la carrera por distanciarse de la Unión Europea y por cambiar totalmente el sistema con solo un 52% de los votos.

La división mostrada en la respuesta de nacionalidad “europea” servirá de nuevo para que digan que la división en el país no es tolerable. Los que nunca estuvimos a favor del Brexit seremos tachados de traidores por no estar de acuerdo y no convertirnos en colaboracionistas.

Este fenómeno de unidad a la fuerza es común en todos los países en los que se está sufriendo esta nueva política populista por parte de las ultraderechas.

El referéndum escocés conocido como IndyRef parece que va a tener segunda parte con el IndyRef2. Esta semana se está trabajando en los documentos preliminares que pongan a rodar este proceso, liderándolo Nicola Sturgeon, primera ministra de Escocia y líder del Partido Nacionalista Escocés.