El certero tuit de Ana Pastor que genera una ovación en Twitter tras lo que ha soltado Rocío Monasterio sobre el Orgullo Gay

En este contexto, la dirigente ultra ha exigido “un mínimo de civismo, un mínimo de respeto a los demás y un mínimo de respeto a la persona”.

“Incluso los miembros de ese colectivo (LGTBI), no me gusta hablar de colectivo porque nosotros no colectivizamos pero como los demás partidos llaman colectivo vamos a hablar así, yo creo que no se sienten cómodos con la caricatura que se hace de ellos”, ha comentado.

La líder de Vox en la Comunidad de Madrid ha vuelto a pedir trasladar las fiestas y la manifestación del Orgullo, que tendrá lugar el próximo sábado, del centro de Madrid a la Casa de Campo para que los representantes del colectivo LGTBI puedan estar en un lugar “donde no se agreda a muchos madrileños”.

“Diría lo mismo si tenemos una fiesta del orgullo de ser mujer y aparecen 3.000 mujeres desnudas a las 12 del mediodía en Madrid. Tampoco tendrían que estar ahí y diría que se vayan a la Casa de Campo”, ha sostenido.