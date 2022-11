El CGPJ censura los "intolerables ataques" a jueces por parte de Podemos

Cambiar la ley para favorecer a independentistas condenados sí.

Desalojar okupas en 24h no



Reformar malversación sí.

Bajar IVA e IRPF no



Aprobar la Ley del solo sí es sí pese a las advertencias sí.

Asumir su responsabilidad no



No es el Gobierno de la gente sino contra la gente