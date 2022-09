El chascarrilo que lo dice todo sobre la relación de la reina con sus hijas

Carlos Alvarez via Getty Images

Carlos Alvarez via Getty Images

Carlos Alvarez via Getty Images

Carlos Alvarez via Getty Images

Leonor y Sofía ya han crecido y ahora son dos adolescentes con las que Letizia, no lo puede evitar, parece encantada. La relación entre ella y sus hijas ha madurado, ahora se muestran cómplices y comparten confidencias y ropa. A pesar de ello, no puede evitar seguir ejerciendo de madre, consciente del papel que les ha tocado, y no duda en ayudarlas a perfeccionar su estilo y conducta en sus apariciones públicas.