El chef José Andrés hace un alegato contra líderes como Putin y como este otro político

“No líderes políticos que parece que lo único que hacen es criticar y, a veces, desde una forma desagradable las ideas del contrario. Señores vamos a tener líderes que realmente creen un mundo mejor y sino apartémoslos de los lugares de poder. No podemos seguir teniendo más Putin en el mundo, no podemos seguir teniendo más Maduros en el mundo. Tenemos que tener líderes que creen mesas más largas y no muros más altos”, ha afirmado.