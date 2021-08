Este aficionado del Barça arrasa con su respuesta a 'El Chiringuito' sobre Messi

Es la noticia deportiva de la semana, del mes y del año: Leo Messi deja el Barcelona.

Hubo acuerdo entre el club y el futbolista pero el Barça señala en su comunicado a LaLiga como responsable por la normativa que impidió “formalizar” el nuevo contrato del argentino “debido a obstáculos económicos y estructurales”.

Desde que se conoció la noticia, los programas deportivos hicieron especiales durante la noche para abordar el tema y el futuro tanto del futbolista como del propio club.

Entre ellos El Chiringuito de LaSexta, que preguntó en directo a varios aficionados culés por las calles de Barcelona cómo se sentían tras el adiós de Messi.

“Estáis un poco incrédulos, ¿no?, sabiendo que Messi no seguirá en el Barça”, preguntó un reportero a un hombre que estaba sentado en una acera con la camiseta del Barça.

Lo que no se esperaba el periodista es la respuesta de este aficionado: “Sí, sí, vemos que Florentino no viene y no sé por qué... es la culpa de Florentino todo”.

“Messi, Messi se ha ido”, contestó el periodista apartando el micrófono y buscando otro testimonio, dejando con la respuesta en la boca al aficionado.

Una contestación que se ha hecho viral en las redes sociales: