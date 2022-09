'El Chojín' lanza un aplaudido alegato al aire al presenciar lo que hicieron dos chicas en un barco

El conocido rapero El Chojín ha causado sensación en Instagram al contar su experiencia en un barco donde había dos chicas que no paraban de hacerse fotos.

“Hace unos días estaba en un barco y había dos chicas a las que no conocía y estaban haciéndose fotografías. Algo como muy normal, estás en un sitio especial, se supone que estábamos viendo la puesta de sol en el mar, eso es algo que mola mucho”, ha empezado diciendo.

La joven se hacía fotos y después iba a donde su amiga a ver cómo habían quedado y después volvía a posar para hacer otra tanda. “La sensación que yo tuve es que la chica estaba intentando que se viera en la foto cómo ella disfrutaba de la brisa marina sobre la cara pero realmente no estaba disfrutando de la brisa marina sobre la cara”, ha señalado.

Cree El Chojín que “el disfrute” de esta persona llegará “cuando consiga 500 likes de 500 personas a las que probablemente no conoce”. Ha insistido en que cada uno puede disfrutar como quiera y que él no va a decir cómo se debe disfrutar “pero me parece muy extraño que hayamos llegado a un punto en el que nos parezca más importante conseguir una foto en la que parece que estás disfrutando que disfrutar realmente”.