El choque de Piqué y Juanma Castaño que les convierte en 'trending topic': "Es tirar mierda"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y el jugador del FC Barcelona y presidente de Kosmos, Gerard Piqué, habrían pactado una comisión de 24 millones de euros para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí, tal y como se comenta en dichos audios.

Castaño le preguntó a Piqué por el conflicto de intereses que puede existir en que un futbolista en activo, que va a jugar la competición, negocie un asunto tan importante con el presidente de la Federación y establezca prácticamente los cachés para los equipos participantes. ”¿No te parece que hay un conflicto de intereses en esta negociación? ¿Cómo puede un jugador negociar con el presidente de la Federación?”, le cuestionó.

″¿Cuál es el conflicto de intereses?”, respondió Piqué, a lo que el periodista le explicó que él forma parte de la competición y no puede determinar los cachés o proponerle lo que cobra el Atlético de Madrid, el Madrid, el Athletic o el Barça.

Entonces, comenzó el enfrentamiento. “Respecto a los cachés, es un audio sacado de la conversación. Es una decisión de la Federación y yo simplemente le estoy diciendo una fórmula que tenga lógica, está sacado de contexto. Simplemente le estoy intentando ayudar. Es la Federación la que decide cuánto dinero va a cada club. Quiero saber cuál es el conflicto de interés, dímelo ¿qué más hay?”, contestó el central.

Castaño incidió en que él forma parte y le comentó que el que organiza la competición no debe tener un negocio con alguien que lucha por ganarla. “Lo veo muy sencillo, no se puede ser juez y parte. No puedes jugar una competición en la que participas comercialmente”, añadió.

″¿Acaso te imaginas que los árbitros nos pitaron a favor?”, quiso saber Piqué. Castaño le dijo que no, pero que se podría sospechar de que Rubiales iba a tener con él un comportamiento distinto al que puede tener con otros jugadores porque tenéis acuerdos económicos mutuos.

Piqué, tras esa reflexión de Castaño, comentó el incremento en los ingresos que había tenido la Federación y estalló: “El cambio de formato sucede en el 2020. Gracias a este cambio, la competición pasa de ser jugada de dos equipos a cuatro. El Real Madrid no podría haberla participado ni ganado en 2020. Después ganó el Athletic en 2021 y este año otra vez el Real Madrid. En estos tres años puedes ver si nos han ayudado a nosotros o a mí. Juanma, a veces parece que vives en otro mundo, chico”.

“He formado parte de la Federación porque he jugado más de diez años en la selección española, he tenido de presidente a Rubiales y obviamente le voy a llamar ‘Rubi’ porque tengo confianza como la tienen otros jugadores de la selección. No tiene nada que ver una cosa con la otra, estás mezclando las cosas”, prosiguió.

Piqué reconoció que tiene con Rubiales una mejor relación que un futbolista de otro club como el Valencia, que no haya estado en la selección. “Puedo tener una mejor relación como la pueden tener Busquets, Jordi Alba, Nacho o Lucas. ¿Qué me estás contando?”, dijo.

Finalmente, el central del Barça aseguró que el conflicto de interés y la línea roja que se marca depende de los valores que uno recibe en casa cuando uno es pequeño o en el colegio. “Sé separar un acuerdo comercial con jugar al fútbol”, señaló.

“Nadie me va a dar una ayuda de nada. Nunca la he recibido y nunca la recibiré. Que te pongas a decir que por cerrar un acuerdo comercial me van a ayudar en la competición es que no tienes ni la más remota idea de quién soy yo o lo que puede llegar a pasar. Es tirar mierda por tirar mierda”, zanjó.