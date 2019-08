El cielo y la tierra

Hacia la luz está formado por dos caras. En la cara A encontramos las cuatro composiciones propias de David Cordero. La cara B cuenta con una serie de revisiones del lado A, que atrapa lo etéreo y lo ancla a terreno más firme. Así provee de una segunda vida con autonomía al material original. Remixes manufacturados por artistas tan alucinantes como The Sight Below , que hace de la pieza dedicada al medicamento de la morfina, Sevredol, un tema bailable de techno oscuro.

Algunas de mis bandas favoritas hacen pistas de este género, es el caso de Air o Boards of Canada. Sin embargo , la propuesta musical de Cordero está más en consonancia con el ambient de Ian Hawgood o influido por la neoclásica ambiental del compositor estonio Arvo Pärt .

Sevredol, la de la cara A, suena a un mar que ha amanecido con el aspecto de un Rothko. Las ondas sostenidas envuelven de manera analgésica, mientras las fulgentes guitarras alumbran un escenario ligeramente espeluznante. A mitad de este viaje, David mira hacia atrás y ve que el camino está intacto y que sus huellas no le siguen, sino que le preceden. En Hacia la luz, esa impresión cíclica acompaña en todo momento.

La sensación al reproducir Habitación 218 es la de estar protegido por las capas de sintetizadores, donde todo fluye de manera inerte y gravitatoria, incluso la punzante aflicción. A nivel particular, encuentro cierto paralelismo con el corte TheNursery de Clint Mansell, no en el tono de la estructura musical, pero sí en lo que ambas me hacen sentir.