El científico español que dirige un área de la compañía Moderna pone fecha a la llegada de la vacuna a España

Es una de las noticias del día y la segunda de esta índole en esta última semana. La empresa Moderna ha asegurado este lunes que su vacuna experimental tiene un 94,5% de efectividad para prevenir el Covid-19. Este anuncio se suma al que hizo Pfizer el pasado lunes: su vacuna es “eficaz en un 90%”, según el primer análisis intermedio de su ensayo de fase 3.

Una noticia que, con todas las cautelas posibles, ha traído un hilo de esperanza en una población que lleva desde principios de año sufriendo los estragos de la pandemia.

Para hablar de la vacuna nadie más indicado que Juan Andrés, un científico español que lleva tres décadas trabajando en Moderna, primero en Suiza y ahora en Estados Unidos y que ocupa el cargo de director de Operaciones Técnicas y Calidad de la compañía.

Juan Andrés ha concedido una entrevista a Pedro Piqueras en Informativos Telecinco y ha resuelto algunas de las cuestiones que todos se hacen sobre la vacuna.

El doctor ha explicado que confía en lanzar al mercado las primeras dosis antes de fin de año, pero primero “en EEUU”. Allí llegarán las primeras vacunas al mercado después de un proceso de fabricación que trabaja “con dos cadenas de suministro. “En América vamos más avanzados y esperamos suministrarla a final de año; calculamos sacar unos 20 millones de dosis”, ha señalado. Pero, advierte, “no es solo producirla, es obtener la autorización de las autoridades”.

Para Europa el proceso será algo más largo. “Ya disponemos de contratos con varios países y esperamos cerrar otro con la comunidad europea en los próximos días”.

Sobre cuándo llegará la vacuna a España, el experto ha señalado que esto ocurrirá “cuando la Agencia Europea del Medicamento la apruebe. Si es a principios del año que viene empezaremos a principios del año que viene”.

España no será únicamente receptor del medicamento. Los laboratorios Rovi, en Madrid, serán uno de los responsables del acabado, llenado y etiquetado de los viales para abastecer el mercado de fuera de Estados Unidos.

El responsable de Moderna ha manifestado su tranquilidad con los datos conocidos hasta ahora entre los cerca de 30.000 personas que han participado en el estudio hasta ahora: “Los efectos adversos han sido leves y se han pasado a los pocos días”.

El experto también ha hablado de si tanto él como su familia se pondrían o no la vacuna de Moderna. Y no ha podido ser más tajante: “Todavía no porque no me han dejado y es normal, pero en cuánto esté aprobada y me dejen ahí voy a estar el primero obviamente yo y mi familia. Vamos a estar todos allí”.