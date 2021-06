Detención en un aeropuerto, polémicas actuaciones... la vida de escándalos de Diego 'El Cigala'

Clasos via Getty Images

Esta no ha sido su primera detención ni su primer escándalo. El cantante de Lágrimas Negras ha protagonizado numerosos titulares, más allá de su extensa carrera musical. Con aproximadamente doce producciones discográficas que han recibido nominaciones a los Grammy y varios discos de platino, El Cigala ha sido un protagonista de polémicas casi constante.

En 2004 ya fue condenado por un delito de amenazas a una azafata por unos hechos sucedidos en 2003 en un vuelo con destino a Tenerife. Tras sentarse en su asiento, el cantaor se dirigió a la azafata y le dio una bolsa con un traje para que lo guardase. La empleada contestó que no había armarios y que lo podía colocar en el compartimento para equipaje sobre su asiento.

A esto, Diego Ramón Jiménez Salazar (nombre de pila del artista) respondió “en un tono tremendamente exaltado y agresivo” y empezó a insultar a la azafata. “Eres una guarra, tu cara no me gusta nada, te voy a sacar del avión con las piernas por delante, te vas a acordar de mí, me cago en ti y en los de tu raza”, le dijo, entre otras palabras.