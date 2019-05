El clarísimo mensaje de Pablo Chiapella a Fran Rivera: "Que no, que no..."

El actor Pablo Chiapella, popular por su papel en La que se avecina, se ha sumado a las réplicas a las polémicas palabras de Fran Rivera en Espejo Público.

“Que no, que no. Que si te llega un vídeo íntimo de otra persona no se difunde. Punto. Da igual tu género ni cuándo leas esto”, ha escrito en un tuit que en 19 horas acumula cerca de 3.000 retuits y 7.700 ‘me gusta’.